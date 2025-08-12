40 شاباً من 20 مجلساً يناقشون قضايا المستقبل في «مناظرات الشباب»

شارك 40 شاباً وشابة من 20 مجلساً شبابياً من مختلف إمارات الدولة في فعالية «مناظرات الشباب»، التي نظّمتها مجالس الشباب المحلية، أخيراً، في أكاديمية الشارقة للتعليم، وشهد الملتقى نقاشات هادفة وحوارات ثرية، قدّم خلالها المشاركون رؤى شبابية حول قضايا الاستدامة، والهوية، والابتكار، ومستقبل الوطن، ما يعكس التزام المجالس بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات وصناعة الرأي، تأكيداً بأن صوت الشباب ركيزة في مسيرة التنمية المستدامة.

وتناولت المناظرات موضوعات استراتيجية تواكب توجهات الدولة، مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد، وذلك عبر ثلاث جولات متتالية، ما عزز التنافسية الفكرية، وأتاح للمشاركين طرح رؤى متعمقة تعكس طموحات الجيل القادم أمام لجنة تحكيم من خبراء وأكاديميين.

وشهدت الفعالية منافسة من ثمانية فِرَق شبابية حملت أسماء مستلهمة من الهوية والثقافة الإماراتية، ما أضفى طابعاً وطنياً مميّزاً، وعزز الانتماء لقيم وتقاليد الدولة.

وأكدت رئيسة مجلس الشارقة للشباب، الدكتورة مريم سلطان بن هده، لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع «اليوم العالمي للشباب»، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز فنون التواصل والحوار، والخطابة، والإلقاء، وبناء الحجج لدى الشباب.

وأوضح أمين السر في مجلس عجمان للشباب، ناصر خالد الهرموزي، أن إقبال الشباب كان كبيراً، حيث سجّل أكثر من 100 شاب وشابة رغبتهم في خوض تجربة المناظرات، وأضاف أنه تم اختيار المشاركين بناءً على المجالس التي يُمثّلونها وخبراتهم السابقة في هذا المجال.

وأشار الباحث في الذكاء الاصطناعي بمركز تريندز للبحوث عضو لجنة تحكيم المناظرات، عيسى المناعي، إلى أن المناظرات شكلت بيئة ثرية لتمكين الشباب من مختلف القطاعات، حيث جمعت مشاركين من مختلف مناطق الدولة، ما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل وجهات النظر والمعارف المتخصصة، إلى جانب تنمية مهارات التفاوض، التي تُعدّ من المهارات المستقبلية المهمة التي يحتاج إليها الشباب.

كما أشادت الإعلامية والكاتبة والمدربة في التنمية البشرية عضو لجنة تحكيم المناظرات، الدكتورة أماني المطروشي، بجودة الأفكار والحجج التي طرحتها الفرق الشبابية، والتي عكست وعيهم واهتمامهم بالقضايا التي تمت مناقشتها.

بدورها، أكدت عضو مجلس الشارقة للشباب، عذاري السركال، أن التجربة فريدة من نوعها، وتوفر فرصة حقيقية للشباب لاكتساب خبرة في مجال المناظرات، بما يؤهلهم لخوض تجارب مماثلة على المستويين العربي والدولي، وأشارت إلى أن وجود لجنة تحكيم متخصصة عزز من القيمة المعرفية للتجربة، وأسهم في توسيع فهم المشاركين لآليات إدارة المناظرات سواء من جانب المؤيدين أو المعارضين للقضايا المطروحة.

وقالت عضو مجلس دبي للشباب، شما الرحومي، إن المناظرات الشبابية تعكس أن فكر شباب الإمارات هو البوصلة التي ترسم ملامح مستقبل الوطن.

من جهته، قال رئيس مجلس شباب بلدية الحمرية، المهندس مانع النقبي: «في إطار مشاركتنا بفعالية المناظرات الشبابية، ناقشنا محاور جوهرية تواكب التطورات الراهنة، ويأتي ذلك تأكيداً لأهمية دعم الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في مسيرة الابتكار والتنمية المستقبلية».

وأكدت عضو مجلس شباب هيئة الشارقة للتعليم الخاص، نورة النقبي، أن حضورها للمناظرات كان تجربة ثرية، إذ جمعت الفرق المؤيدة والمعارضة في مناقشات بناءة، اتسمت بتنوع الأفكار واختلافها، لكنها اتجهت نحو هدف مشترك وواضح، وأضافت: «المبادرة تدعم توجه الدولة في دعم قضايا الشباب، وتُشكّل منصة فعلية لتأهيلهم للمراكز القيادية».