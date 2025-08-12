«طرق دبي» تُجري أعمال صيانة وتطوير لشارع الإمارات

تُجري هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال صيانة وتطوير لشارع الإمارات في الاتجاهين، وذلك بطول 14 كيلومتراً، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تسيير الحركة المرورية، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال كافة يوم 25 أغسطس الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندس عبدالله لوتاه، لـ«الإمارات اليوم» إن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل شارع الإمارات من الحارات البطيئة والسريعة لمسافة 14 كيلومتراً في الاتجاهين نحو أبوظبي والشارقة، موضحاً أنه تم تقسيم الأعمال إلى مراحل عدة تمتد كل منها لمسافة 400 إلى 500 متر، بهدف تسيير الحركة المرورية، حيث شملت الأعمال إعادة رصف أربع طبقات لبعض المناطق، وطبقتين لمناطق أخرى. وأضاف أن تحديد الأعمال يتوقف بناءً على رصد المركبات التي تستخدم تقنية الليزر لرصد الأضرار، ومن ثم يتم تحديد آلية الأعمال ومدى السماكة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيراً إلى أن الإصلاحات يجري تنفيذها في الاتجاهين من الحارات البطيئة والسريعة، حيث تتبين أضرار الطريق وفقاً لكثافة المركبات التي تسير عليه، والشاحنات بشكل خاص.

وأردف: «إن كثافة حركة الشاحنات هي التي أثرت على حالة رصف الطريق في شارع الإمارات، وبناءً عليه ارتأينا أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل بناء على نتائج مركبة تقييم حالة الرصف بالليزر، واتخذنا قرار إعادة التأهيل لمسافة 14 كم، إذ بدأنا العمل بمشروع إعادة التأهيل في شهر يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تنتهي الأعمال بالكامل يوم 25 أغسطس الجاري تمهيداً لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد».

وأشار إلى أن الأعمال بدأت في شهر يونيو، بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية تجنباً للازدحامات المرورية، واخترنا أوقات العمل في نهاية الأسبوع للأعمال الرئيسة، مثل الأسفلت، وكذلك الأعمال التي تحتاج إلى إغلاق كامل لتفادي الازدحامات، أما الأعمال البسيطة فركزنا على إنجازها في منتصف الأسبوع مع تحديد أوقات معينة للإغلاقات.

وأكد مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن المشروع لا يشمل توسعات للطريق، لكن سيُسهم في تحسين الحركة المرورية بعد تفادي كل الأضرار التي تؤثر على الحركة المرورية مثل الحفر أو التشققات أو أي شيء يؤثر على السلامة المرورية، بما ينعكس بالإيجاب على انسيابية الحركة المرورية وجودة الطريق.

وأوضح أن العمر الافتراضي للطريق الأسفلتي يمتد من 20 إلى 25 سنة، لكنه يعتمد على طبيعة استخدام الطريق ونوعية المركبات التي تسير عليه، وكذلك الخلطة نفسها، وما إذا كانت مصممة لاستخدام الشاحنات، موضحاً أن الطرق الرئيسة الرابطة بين الإمارات تكون أكثر احتياجاً للصيانات من الطرق الداخلية، وخاصة الطرق التي تسير عليها الشاحنات.

وكانت قد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في يونيو الماضي، أنها تنفذ مجموعة من التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً على مستوى إمارة دبي، خلال الموسم الصيفي للعام الجاري، وتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسة، وتسعة مواقع للمدارس، وما يزيد على خمس مناطق تطويرية وأعمال طرق داخلية في منطقتَي حي التسامح والخوانيج الثانية وند الشبا، وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات في حركة السير اليومية.