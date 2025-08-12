خصم 4 نقاط مرورية للسائقين الملتزمين في «يوم بلا حوادث»

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات الشرطية بالدولة، مبادرتها المرورية الريادية «يوم بلا حوادث»، لتتزامن مع انطلاق حملتها الفصلية «عام دراسي آمن»، إذ يصادف 25 أغسطس الجاري أول يوم من أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، وبذلك تتعزز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور، لاسيما وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وإعطاء مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة وسلامتهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً استخدام الهاتف، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وتتضمن المبادرة مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري من خلال المشاركة في تعهد خاص عبر رابط (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716 c=2)، وبمجرد الالتزام بالتعليمات والتعهد، تخصم أربع نقاط مرورية للمسجلين قبل يوم 25 من الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ خصم النقاط يوم 15 سبتمبر المقبل إلكترونياً، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وأكد رئيس مجلس المرور الاتحادي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، في تصريحات إعلامية، أن المبادرة تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز السلامة المرورية عبر نشر وإبراز رسائل واشتراطات وقوانين المرور، التي وجدت لتعزيز بيئة وأمن الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى حرص المجلس، بالتعاون مع الشركاء، على إطلاق مبادرات ريادية تعزز الوعي من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية الكفيلة بتشجيع المجتمع على الالتزام بقوانين السير والمرور.

وذكر أن المبادرة تتضمن التوعية بعدد من المخالفات والسلوكيات المتكررة على الطرق، من بينها: ربط حزام الأمان، وإعطاء أولوية الطريق ومسافة الأمان، والالتزام العام بالسرعات المحددة، وجميعها تصب في حماية ووقاية مستخدمي الطريق.

وجدد الحارثي الدعوة إلى الاستفادة القصوى من هذه المبادرات والتفاعل معها، وتوسيع مشاركة التوعية المجتمعية والالتزام الحضاري بالقوانين، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة في الحفاظ على أمن الطرق.