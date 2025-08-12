«الوطني للأرصاد» يحذر من نشاط الرياح المثيرة للغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للغبار، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً خلال فترة النهار، فيما يكون الطقس صحواً مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً.

وتوقع أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتستمر حالة الطقس حتى بعد غد، حيث يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع نشاط حركة الرياح، فيما يكون طقس الجمعة رطباً صباحاً على السواحل، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.