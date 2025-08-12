منصة رقمية ذكية لمراقبة الحركة المرورية في دبي

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المنصة الرقمية الذكية «Data Drive – Clear Guide»، المختصة بدراسة وتحليل الحركة المرورية التاريخية والآنية في شوارع الإمارة لخمسة أعوام سابقة، إضافة إلى بيانات الحركة المرورية الآنية، لتتيح للجهات المعنية تحليل العديد من العناصر المرتبطة بالحركة المرورية، والتعرف الآني إلى حالة الطرق وتحليل السرعات على الشوارع، وتحديد الأنماط المتكررة للحركة المرورية، وأوقات انسيابية الحركة ونقاط الازدحام أو عند حدوث الأعطال المرورية، وغيرها من العناصر المرورية الأخرى.

وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ولتقديم أفضل الخدمات التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وتنافسيتها، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، ووجهة عالمية نحو الابتكار والاستدامة، حيث تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف هذه التقنيات، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية.

وأكدت الهيئة أن منصة «Data Drive – Clear Guide»، ستوفر رسائل وإشعارات فورية حول الحركة المرورية في شوارع الإمارة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار للتعامل مع المتغيرات اليومية، إضافة إلى توفير أدوات تحليل متقدمة للأداء المروري على مدى فترات زمنية مختلفة، أو أيام وأسابيع معينة ومقارنتها بالبيانات التاريخية لخمسة أعوام، ما يساعد في تقييم الحركة المرورية ومقارنة الأداء بين هذه الفترات، واكتشاف الأنماط المتكررة للازدحام أو نقاط التباطؤ، أو الانخفاض المفاجئ أو غير المتوقع في السرعة، ما يُحسّن سرعة الاستجابة والكفاءة في وضع الحلول لها.

كما تُعد المنصة نقلة رقمية نوعية في مراقبة وتحليل الحركة المرورية في شوارع الإمارة، حيث تعتمد في جميع مراحلها على بيانات تاريخية ولحظية من شركات عالمية متخصصة توفر كميات ضخمة من البيانات المرورية، ومن ثم يتم تحليلها باستخدام أدوات ذكية لتقديم صورة دقيقة وفورية عن الحالة المرورية.