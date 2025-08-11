قرقاش: جهود محمد بن زايد الحكيمة مهدت لاتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن مساهمة الإمارات في اتفاق السلام التاريخي بواشنطن بين أذربيجان وأرمينيا ثمرة جهود حكيمة قادها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "مساهمة الإمارات في اتفاق السلام التاريخي بواشنطن بين أذربيجان وأرمينيا ثمرة جهود حكيمة قادها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إذ مهّد لقاء أبوظبي بين الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان لهذا الاتفاق".

وختم بالقول: "وستظل الإمارات دائماً حاضرة في جهود الخير والسلام والاستقرار بالمنطقة".