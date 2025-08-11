"الخارجية" تدعو المسافرين للحيطة عند القيادة خارج الدولة والتنقل برا

وجهت وزار الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها، بـخمس إرشادات مهمة لضمان سلامتهم وسلامة مرافقيهم أثناء سفرهم خارج الدولة، إذ دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر عند القيادة خارج الدولة والتنقل برا ، واختيار السفر جواً إذا كان متاحا لأنه أكثر أمانا وراحة ، والالتزام بقوانين وأنظمة السير المحلية في بلد الوجهة ، ومتابعة حالة الطرقات والطقس قبل الانطلاق وأثناء الرحلة ، والتخطيط للرحلة مع شركات سياحية وشركات تأجير موثوقة وعالمية لضمان راحة المسافرين.