"الوطني للأرصاد" يحذر من نشاط الرياح المثيرة للغبار‎

حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للغبار، خلال الأيام المقبل، خصوصا خلال فترة النهار، فيما يكون الطقس صحوا مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً.



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد الثلاثاء، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتستمر حالة الطقس إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين الأربعاء، حيث يكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع نشاط حركة الرياح، فيما يكون طقس الجمعة، رطباً صباحاً على السواحل - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان