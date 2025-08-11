خصم 4 نقاط مرورية للسائقين الملتزمين 25 أغسطس الجاري

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع كافة القيادات الشرطية بالدولة، مبادرتها المرورية "يوم بلا حوادث" لتتزامن مع انطلاق حملتها الفصلية "عام دراسي آمن"، حيث يصادف 25 من أغسطس 2025 أول يوم من أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، وبذلك تتعزز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لكافة مستخدمي الطريق.



وتهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور، لاسيما وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وإعطاء مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة وسلامتهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة استخدام الهاتف، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.



وتتضمن المبادرة مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري من خلال المشاركة في تعهد خاص عبر رابط (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716 c=2)، وبمجرد الالتزام بالتعليمات والتعهد، يتم خصم (4) نقاط مرورية للمسجلين قبل (25) من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تنفيذ خصم النقاط يوم (15) من سبتمبر (2025) إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.



وأكد رئيس مجلس المرور الاتحادي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، في تصريحات إعلامية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز السلامة المرورية عبر نشر وإبراز رسائل واشتراطات وقوانين المرور، التي وجدت لتعزيز بيئة وأمن الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وقال الحارثي، إننا وبالتعاون مع كافة الشركاء، حريصون على إطلاق مبادرات ريادية تعزز الوعي من خلال تعزيز السلوكيات الإيجابية الكفيلة بتشجيع المجتمع على الالتزام بقوانين السير والمرور، حيث أشار إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية، والتي تستهدف اليوم الأول للعام الدراسي، تأكيدٌ على أهميته لما يمثله من أولوية في تأمين سلامة الأطفال والطلبة وضمان بيئة أكثر أمناً وسلامة.



وأشار إلى أن المبادرة تتضمن التوعية في عدد من المخالفات والسلوكيات المتكررة على الطرق من بينها: ربط حزام الأمان، وإعطاء أولوية الطريق ومسافة الأمان، والالتزام العام بالسرعات المحددة، والتي جميعها تصب في حماية ووقاية مستخدمي الطريق.

وجدد الحارثي الدعوة للاستفادة القصوى من هذه المبادرات والتفاعل معها، وتوسيع مشاركة التوعية المجتمعية والالتزام الحضاري بالقوانين، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة في الحفاظ على أمن الطرق.