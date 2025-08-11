برعاية أحمد بن محمد.. «دبي للصحافة» يُنظّم «دبي بودفِست» 30 سبتمبر

ينظم نادي دبي للصحافة النسخة الخامسة من «دبي بودفِست» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في 30 سبتمبر المقبل، بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية وصُنّاع المحتوى العرب، إلى جانب مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة التدوين الصوتي، وذلك بهدف استشراف مستقبل «البودكاست» وتسليط الضوء على التطورات التي تشهدها هذه الصناعة الرقمية في المنطقة.

ويتزامن الحدث مع اليوم العالمي للبودكاست، الذي يحتفي فيه صُنّاع المحتوى الصوتي حول العالم بما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من قوة تأثير وانتشار واسع بين مختلف فئات الجمهور، ليؤكد «دبي بودفِست» مكانته كأول حدث من نوعه على مستوى المنطقة العربية، يجمع تحت مظلته نخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب، وصناع المحتوى والمؤسسات المعنية، في حوار شامل حول سُبل ومقومات دعم هذا القطاع الحيوي، وتوسيع فرص ظهوره وانتشاره عربياً.

وقالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، إن تنظيم النسخة الخامسة من «دبي بودفِست» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، يجسد رؤية سموه الاستراتيجية لجعل دبي مركزاً للإعلام العربي، ومنصة محورية لتطوير المحتوى الإبداعي، ووجهة عالمية لصُنّاع الإعلام الجديد.

وأضافت: «توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضع أمامنا هدفاً واضحاً يتمثّل في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للإعلام العربي، ليس فقط من خلال مواكبة أحدث التطورات العالمية، بل بالإسهام الفاعل في صياغة ملامح المشهد الإعلامي الرقمي، وخلق فرص نوعية للكوادر العربية، لتقديم محتوى مؤثر قادر على المنافسة عالمياً»، وأردفت: «(دبي بودفِست) الذي يتزامن مع اليوم العالمي للبودكاست، أصبح الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة، بما يوفره من منصة جامعة تضم نخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب، وشركات الإنتاج الإقليمية، وصنّاع المحتوى المتميزين، لبحث سبل دعم هذه الصناعة الآخذة في الانتشار، وتوسيع نطاق انتشارها، وتطوير أدواتها، بما يواكب طموحات الجمهور العربي واهتمامه المتزايد بهذا النوع من المحتوى».

وأكدت منى المري أن نادي دبي للصحافة، سيواصل إطلاق المبادرات التي تعزز قدرة الإعلام العربي على مواكبة المستقبل، وتُكرّس موقع دبي كحاضنة للمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.

من جانبها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا: «إن تنظيم النسخة الخامسة من (دبي بودفِست) يأتي تأكيداً لالتزام نادي دبي للصحافة بدعم وتمكين صناعة المحتوى الصوتي في العالم العربي، وإيماننا العميق بأهمية البودكاست كوسيلة إعلامية حديثة قادرة على التأثير وصناعة الوعي، وإيصال الأفكار بأسلوب مبتكر وجاذب للجمهور».

وأضافت: «نحرص من خلال هذا الحدث على توفير منصة تجمع نخبة المبدعين والمنتجين والمؤسسات المتخصصة، لبحث سبل تطوير المحتوى الرقمي العربي، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً، كما يُمثّل (دبي بودفِست) فرصة مهمة لتسليط الضوء على قصص وتجارب ناجحة، وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال بإبداع، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً للإعلام الرقمي وصناعة (البودكاست) تحديداً».

وقالت مريم الملا: «إن نجاح (دبي بودفِست) المتواصل منذ انطلاقته الأولى حتى اليوم، يعكس بوضوح رؤية دبي الاستشرافية، وحرصها الدائم على الاستثمار في تنمية العقول والمواهب الإبداعية، وترسيخ مكانة (البودكاست) كوسيلة مؤثرة وقادرة على إيصال صوت الإنسان العربي إلى العالم، بأفكار مبتكرة ورسائل ملهمة».

من جانبها، قالت مديرة «دبي بودفِست» ومسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، محفوظة عبدالله، «إن (دبي بودفِست) يرسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً للإعلام الرقمي، ويسلط الضوء على تجارب وقصص نجاح متميزة، وسيواصل الحدث ضمن نسخته الخامسة، بمشاركة نخب من صناع المحتوى الرقمي، البحث في سبل الارتقاء عربياً بهذا القطاع الإعلامي الآخذ في الانتشار والنمو، ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم، لاسيما أن التقدم التكنولوجي السريع، أتاح لكل من يرغب في الدخول إلى هذا المجال أن يبرع فيه ويسطع نجمه».

وقالت: «حرصنا على أن يكون انعقاد هذه النسخة من الحدث متزامناً مع اليوم العالمي للبودكاست، في رسالة تؤكد أهمية هذا القطاع الإبداعي، وتسلط الضوء على أهم مستجداته ومقومات التميز فيه».

ووجّه نادي دبي للصحافة الدعوة إلى جميع المهتمين بصناعة «البودكاست» من صناع المحتوى والإعلاميين ورواد الأعمال ودارسي علوم الإعلام، إلى التسجيل لحضور «دبي بودفِست 2025»، والاستفادة من النقاشات الملهمة التي ستتخلله.