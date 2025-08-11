رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة حمد جابر الهاملي

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة حمد جابر الهاملي، وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.