الإمارات تدعو إلى إنهاء الصراع في السودان وسط تصاعُد التضليل من سلطة بورتسودان

جددت دولة الإمارات موقفها الراسخ، المتمثّل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار، وضمان مستقبل كريم له.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية، قامت دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة كافة، حيث تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.

وفي هذا الصدد، تشير دولة الإمارات إلى تصاعُد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تُسمى بـ«سلطة بورتسودان»، أحد أطراف الحرب الأهلية، التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، وتُشكّل هذه المزاعم الباطلة المتزايدة جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية، وإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب، وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.

وتؤكد دولة الإمارات عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والإسهام في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.