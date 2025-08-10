قرقاش: وقف النار والإغاثة الإنسانية وحكم مدني.. هذا هو موقف الإمارات من السودان

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تصريح على منصة «إكس»: «أين هي المشكلة في توجه يسعى إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في حرب يعاني منها المدنيون وتمزق السودان، توجه أولويته الإغاثة الإنسانية، ومسار يؤدي إلى حكم مدني مستقل؟ هذا هو موقف الإمارات ومعظم دول العالم، والسؤال موجه لأطراف الحرب الأهلية: الجيش السوداني والدعم السريع».