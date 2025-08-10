ضابط من بنغلادش: رؤية شرطة دبي تُلهم التغييرات الإيجابية في أجهزة الشر

أشاد المقدم معروف عبد الله من شرطة بنغلادش بالموقع المتقدم للقيادة العامة لشرطة دبي كقوة رائدة في الابتكار الأمني واستشراف مستقبل العمل الشرطي حول العالم عبر مبادراتها الاستراتيجية العالمية، كمبادرة الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) التي شارك في نسختها الثانية رفقة 54 ضابطاً من 38 دولة.

وأكد المقدم عبد الله أن مشاركته في البرامج التدريبية المكثفة للدبلوم تناولت دراسة التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مُضيفاً أن الدبلوم زوده بأدوات عملية يمكنه تطبيقها فوراً في بلاده كأدوات مواجهة الاحتيال بالعملات الرقمية، وتوظيف تقنيات "البلوك تشين لإدارة الأدلة الجنائية"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.

وأوضح المقدم عبد الله "نواجه في بنغلاديش تحديات مُتزايدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، لذلك كانت المادة الخاصة بالتحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية ذات أهمية بالغة بالنسبة لي حيث ساعدتني في صياغة استراتيجيات فعّالة لتحسين أداء وحدتنا".

وأضاف أن أبرز محطات البرنامج بالنسبة له كانت المشروع الختامي الذي سلط الضوء على التوعية بمخاطر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، مؤكداً أن المشروع عمّق فهمه للتهديدات الرقمية وساعده على تطوير مهاراته في تبسيط المعلومات التقنية وإيصالها للجمهور، وهو أساس جوهري في تنفيذ الحملات التوعوية الناجحة.

ووصف المقدم عبد الله الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) "بالفرصة الذهبية له ليكون جزءاً من رؤية متقدمة ومؤثرة في عالم الشرطة وفرصة للتعلم المباشر من المؤسسة التي برعت في توظيف التكنولوجيا وتُقدّيم نموذجًا شرطياً عالميًا يُحتذى به".

وأكد المقدم عبد الله أن دبلوم (PIL)، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، شمل أيضًا تطوير المهارات القيادية والتوازن النفسي، موضحاً أن برنامج القيادة أرشده للتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات بثقة، بينما رسخت جلسات العافية أهمية الاستدامة الذهنية والجسدية في الوظائف الأمنية.

ودعا المقدم معروف عبد الله أجهزة الشرطة حول العالم لدراسة فلسفة شرطة دبي في ربط الابتكار ببناء الثقة والأمان، قائلاً " تسخر شرطة دبي كل نُظم المدينة الذكية، وتحليل البيانات، والمراقبة بالذكاء الاصطناعي للوقاية والشفافية وتعزيز ثقة الجمهور واسعادهم، وهو نهج على العديد من القيادات الشرطية حول العالم دراسته بشكل جدي والاستفادة منه".

وفي الختام توجه المقدم عبد الله بالشكر الجزيل لحكومة الامارات العربية المتحدة والقيادة العامة لشرطة دبي على فرصة المشاركة في الدبلوم الذي منحه "دافعاً جديداً لإحداث التغير في منظومة العمل الشرطي في بلاده"، وقال: "لا ترسم شرطة دبي مستقبل الأمن المستدام في إمارة دبي فقط، بل تساهم في إحداث تغييرات إيجابية في أجهزة الشرطة على مستوى العالم".