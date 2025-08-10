سفارة الإمارات تُصدر إرشادات مهمة للمواطنين المسافرين إلى تركيا

وجهت سفارة الإمارات في أنقرة مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين الإماراتيين المتجهين إلى تركيا، داعية المسافرين إلى الاطلاع عليها قبل السفر لضمان رحلة آمنة وسلسة. ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، إرشادات السفر إلى تركيا، من أهمها الالتزام بقوانين السير والمرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، والتأكد من مطابقة الاسم كاملاً بين جواز السفر وملكية المركبة قبل السفر، والاطلاع على متطلبات اعتراف واستبدال رخصة القيادة الإماراتية في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الخارجية. وشملت الإرشادات ضرورة تسجيل المسافر وعائلته في خدمة «تواجدي»، والتأكد من صلاحية جواز السفر لمدة ستة أشهر على الأقل، والتأكد من نظام المعاملات المالية المتبع في بلد الوجهة مثل استخدام البطاقات البنكية أو الدفع النقدي، والتواصل مع البنك الذي يتعامل معه المسافر للتأكد مما إذا كانت بطاقاته البنكية مفعلة للاستخدام في الخارج.

ودعت السفارة المسافرين إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة والمتوافرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الخارجية لمعرفة أبرز الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالسفر إلى تركيا.

كما أكدت ضرورة التحقق من المتطلبات الخاصة بإصدار تأشيرة العمالة المساعدة من الجهات المعنية وذلك بوقت كافٍ قبل موعد السفر، وضرورة الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الثبوتية، والتأكد من استيفاء أي اشتراطات صحية قد تكون مطلوبة في بلد الوجهة قبل السفر.