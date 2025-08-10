شرطة دبي توزّع مظلات على 250 عاملاً

نظم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، الهادفة إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر الوجود في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري.

وأكّدت رئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، أن 250 عاملاً استفادوا من المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة الشندغة، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وغيرها من الإرشادات.

وأضافت أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قدمت للعمال شرحاً حول الحقوق التي يكفلها القانون لهم، والخدمات التي تستهدفهم بها شرطة دبي، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط، وتوعيتهم بإرشادات السلامة المرورية وخدمة التواصل مع الضحية التي تقدمها شرطة دبي.

وأكدت بوحجير، أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تنظمها شرطة دبي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام المجتمع الذي يهدف إلى إطلاق المبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المُشتركة، وفي إطار مبادرات مجلس «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والتواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع.