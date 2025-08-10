إخماد حريق بمستودع ملابس في الشارقة دون تسجيل إصابات

أكّد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة السيطرة الكاملة على حريق اندلع مساء أول من أمس، في مستودع للملابس في المنطقة الحرة الثانية بالحمرية، دون تسجيل إصابات.

ووفقاً للمدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني ورئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، العميد الركن عمر الغزال، فقد تعاملت الفرق المختصة مع الحريق بكفاءة ميدانية واحترافية عالية وفق خطة متكاملة للسيطرة عليه وتأمين محيطه، الأمر الذي أسهم في احتواء الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المواقع المجاورة، والحد من الأضرار المحتملة.

وبدوره، عزا نائب مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني وعضو اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، العميد سعيد السويدي، تمكن الفرق من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي، إلى الجاهزية التامة، والدقة والتنسيق في إنجاز المهام بين مختلف الوحدات الميدانية والجهات المعنية؛ بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.

وتجري الجهات المختصة التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

وثمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث جهود وتعاون الفرق الميدانية وهي: القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، بلدية الشارقة، بلدية الحمرية، المنطقة الحرة وشركة المروان.