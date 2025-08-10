تركيب 12.7 ألف وحدة إضاءة موفّرة في «مترو دبي»

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها استكملت المرحلة الثانية من مشروع ترشيد الطاقة، باستبدال 12 ألفاً و768 وحدة إضاءة موفّرة، في محطات ومرافق المترو.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، منى العصيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تُطبّق مبادرات عدة لترشيد الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، ومن أبرزها خطة مشروع ترشيد الطاقة من خلال الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، حيث انتهت الهيئة من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، من خلال تركيب 19 ألفاً و968 مصباحاً كهربائياً من نوع (LED) في محطات ومرافق المترو، ما أدى إلى توفير نحو 16.7 مليون كيلوواط من الطاقة خلال سنتين، بما يعادل سبعة ملايين و600 ألف درهم.

وأضافت أن المشروع يتضمن استبدال تجهيزات الإضاءة العادية في محطات ومرافق مترو دبي على طول خطيه الأحمر والأخضر بمصابيح LED التي تعمل على تحويل نحو 95% من الطاقة المستخدمة إلى ضوء، ولا يُهدَرُ منها سوى 5% كحرارة.

وأشارت إلى أن الهيئة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء عام 2021، من خلال استبدال 7200 وحدة إضاءة موفّرة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى توفير نحو أربعة ملايين و981 ألف واط خلال عام واحد، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية بمقدار 2142 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت أن الهيئة استكملت المرحلة الثانية باستبدال 12 ألفاً و768 وحدة إضاءة تم من خلالها توفير أربعة ملايين و981 ألفاً، و964 كيلوواط خلال السنة الثانية، وتقليل 5141 طناً من ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإضاءة يتميز بكفاءته في تقليل استخدام الطاقة وطول عمره الافتراضي، ما يسهم في الحد من استهلاك الكهرباء، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت أن الهيئة أنجزت ضمن أهدافها لزيادة كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة لها، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ22 مبنى، ضمن استراتيجيتها لمواصلات عامة ذات صافي انبعاثات صفرية في عام 2050، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، مؤكدة أنه من المتوقع أن يُسهم استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج نحو 32 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، ما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10 آلاف طن سنوياً.

وأفادت بأن المواقع التي تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فيها، شملت 16 موقعاً تابعاً لمؤسسات وقطاعات مختلفة في الهيئة، مثل محطات إيواء الحافلات في مناطق القوز والخوانيج والروية، ومحطات حافلات الركاب في السطوة وعود ميثاء، وورش الصيانة في المحيصنة، إضافة إلى محطات إيواء المترو وغيرها من المواقع، حيث تتم مراقبة كفاءة التشغيل عبر توفير بيانات حية ومباشرة من كل موقع.

كما تنفذ الهيئة مبادرات رفع كفاءة الطاقة في العمليات التشغيلية منذ عام 2012، ومنها تنفيذ 37 مبادرة خلال عام 2024، أسفرت عن تحقيق وفورات في الاستهلاك بمقدار 128 غيغاواط في الكهرباء، ونحو 36 مليون ليتر من الوقود، و16 مليون إمبريال غالون من المياه، و148 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.