رئيس الدولة يهنئ قادة أذربيجان وأرمينيا باتفاق السلام التاريخي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، ونيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخراً في البيت الأبيض.

وأثنى سموه، في تدوينة على منصة "إكس"، على دور الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى هذا الاتفاق، متمنياً أن يكون فاتحة خير لعلاقات مثمرة بين البلدين، تسهم في تعزيز السلام في منطقة القوقاز.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تدعم كل خطوة على طريق السلام والاستقرار في العالم، وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية لما فيه الخير والازدهار للجميع.