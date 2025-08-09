شرطة دبي تحجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير

ضبطت الدوريات المرورية سائقين قاما بتصرف متهوّر، بعد ظهورهما في مقطعي فيديو وهما يصعدان ويستعرضان على مقدمة مركبتيهما «البونيت» أثناء سير سيارتيهما، بهدف تحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المشاهدات.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن هذا السلوك يُشكل خطراً جسيماً على حياة السائق والآخرين، ويُعد مخالفة جسيمة لقوانين السير والمرور، مشيراً إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبتين وتطبيق المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينصّ على دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لفك حجز المركبة.

وشدّد بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات المتهورة، وتتعامل بحزم مع كل أشكال الاستعراضات والسلوكيات المتهورة على الطرقات، مؤكداً أن النشر على منصات التواصل الاجتماعي ليس مبرراً لارتكاب مخالفات مرورية تهدد الأرواح وتعرض السلامة العامة للخطر.

وأضاف أن الطرق العامة ليست ساحات للاستعراض، وأن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج سلوكيات خطرة مرفوض تماماً.

ودعا أفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد المرور، والتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي تصرفات خطرة أو مشبوهة عبر خدمة «عين الشرطة»، أو من خلال الرقم الخاص 901 بالمكالمات غير الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.