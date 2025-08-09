11 أغسطس موعداً نهائياً لاعتماد الطلبة «القبول الجامعي»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المواعيد النهائية المهمة للطلبة الراغبين في التقديم على البعثات الخارجية أو تعديل اختياراتهم الدراسية لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2025-2026، داعية الطلبة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، لضمان معالجة طلباتهم بالشكل الأمثل.

وحددت 11 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لقبول عروض القبول الجامعي لفصل الخريف، وهو التاريخ الذي يتعين فيه على الطلبة اتخاذ القرار النهائي بشأن العروض التعليمية المقدمة لهم، سواء بالموافقة أو الرفض، من خلال بوابة التقديم الإلكترونية.

ويتعيّن على الطلبة المعنيين الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية لتأكيد قبولهم في البرنامج المعتمد، واستكمال الإجراءات.

وشددت الوزارة على أهمية التقيّد بالمواعيد المحددة لتفادي أي تأخير في مراحل التقديم، حيث يتوجب على الطلبة تفعيل الهوية الرقمية، واختيار خدمة «تسجيل الطلبة والبعثات» عبر موقعها، والاطلاع على التعليمات والإشعارات الواردة من المؤسسة التعليمية. كما دعت الطلبة المتقدمين إلى متابعة حساباتهم دورياً، لضمان استكمال أي متطلبات إضافية في الوقت المناسب، وتلقي التعليمات المتعلقة بقبولهم من مؤسسات التعليم العالي.

وتوفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة خدمات ذكية يسهل استخدامها على الطلبة، حيث تم تخفيض وقت التقديم ليصل إلى 90 ثانية، مع تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 86%، وتوفير خيارات تسجيل تشمل 59 مؤسسة للتعليم العالي.