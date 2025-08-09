المستشار الأسري الدكتور سيف راشد الجابري

أنا متزوجة منذ ثمانية أشهر تقريباً، وزوجي قريب لي، لكن لم يكن يعرف بعضنا بعضاً من قبل.

ومشكلتي أن زوجي يسهر يومياً خارج المنزل، وفي حال ظل فيه لا نتحدث، ويعم الصمت أرجاء البيت.. هل هناك طريقة للخروج من هذا الوضع؟

الزواج الناجح أحد أركانه الرئيسة هو التواصل الفعّال، والحوار المستمر هو السبيل الأمثل لبناء فهم متبادل وتقدير للآراء وإحداث التفاهم والانسجام بين الزوجين بما يتضمنه من تعبير عن الأفكار والمشاعر، والصمت بين الزوجين مشكلة تعاني منها العديد مـن الأسـر.

الصمت الزوجي لا يعني أن الزوجين لا يحبان بعضهما بعضاً، لكنهما لم يستطيعا التواصل بشكل جيد، ما يزيد المسافات بينهما ويجعل الحياة رتيبة، كما أن طول فترات الصمت بين الزوجين له تأثيرات سلبية عميقة على حياتهما الزوجية، ويؤدي إلى زيادة الفجوة بينهما، ومن صورها خروج الزوج لفترات طويلة، وسهره خارج المنزل، ما يستدعي أن نجد لها حلولاً مناسبة تخفف منها.

لا بأس أن يسهر الزوج أحياناً مع أصدقائه، على ألا يضيع حق بيته وأسرته، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة من خلال الحوار المفتوح والصادق بين الزوجين، لأن الواجب في أمور الحياة الزوجية أن تتم بالتفاهم والمودة ببن الزوجين، وأن يكون هناك فرصة للحوار، وتبادل وجهات النظر.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية

abayoumy@ey.ae