«ريادة».. أول إطار مبتكر لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إطاراً مبتكراً لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، وهو إطار عمل يهدف إلى إرساء منظومة شاملة لتقييم جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة ويعزّز التزام الدائرة بتحسين خدمات القطاع الاجتماعي وضمان جودتها.

ويهدف الإطار إلى تعزيز ثقافة تمنح الأولوية للخدمات عالية الجودة من خلال معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات العالمية، علاوة على إنشاء منصة مستدامة وقوية للتحسينات المستمرة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير.

ويقوم الإطار على عدد من المبادئ الأساسية تشمل: التركيز على المستفيدين، والإدارة الجيدة والفعالة، والثقة والشفافية، والتحسينات المستمرة، والابتكار والاستدامة، وهو يهدف إلى توحيد مبادئ تقديم الخدمات الاجتماعية، وتحسين جودتها في أبوظبي، وتعزيز ثقافة الجودة والمساءلة، إضافة إلى تطوير منصة للتحسينات المستمرة وتجنب المخاطر. وقد صُمّم هذا الإطار ليكون أداة تنظيمية توفّر تعريفاً واضحاً لجودة الخدمات، ما يسهم في تعزيز السياسات والتحسينات الممنهجة بين الدائرة ومختلف الجهات والهيئات المعنية بالقطاع الاجتماعي، إلى جانب تمكين تقييم منشآت الرعاية الاجتماعية لمختلف أنواع الخدمات، وتحديد التحسينات اللازمة والمستهدفة والمستمرة، وتصنيفها ضمن مستويات أداء الجودة بناءً على نتائج التقييم.

