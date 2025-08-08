الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات ضمن عملية طيور الخير

نفّذت دولة الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ 66 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، ضمن عملية “طيور الخير” التابعة لعملية “الفارس الشهم 3”، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا.

وشملت الطائرات المشاركة شحن كميات جديدة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الموجهة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بهدف توفير الدعم العاجل للأسر المتضررة في القطاع.

وبذلك، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها إلى أكثر من 3873 طناً، في تجسيد واضح لالتزام الإمارات المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الجهود الإنسانية الدولية.

وأكدت الإمارات مواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعّال، بما يلبّي احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.