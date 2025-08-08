«بيئة أبوظبي» تحرر مخالفة لجمع المحار بدون تصريح من محمية طبيعية

ضبطت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي مخالفة تمثلت بجمع المحار دون تصريح قانوني من إحدى المحميات البحرية، وذلك في إطار التزام الهيئة بحماية التنوع البيولوجي البحري

ويُعد هذا الانتهاك خرقاً واضحاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، مع مصادرة المعدات المستخدمة.

تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية للحفاظ على النظم البيئية الحساسة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

⁣