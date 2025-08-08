حمدان بن محمد: دبي مدينة لا تعرف التوقّف.. تسابق الزمن.. وتصنع المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة، وغايتها دوماً "الرقم واحد".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "على خُطى محمد بن راشد، تمضي دبي بثبات في مسيرةٍ عنوانها الريادة، وغايتها دوماً "الرقم واحد" ... دبي مدينة لا تعرف التوقّف، تسابق الزمن، وتصنع المستقبل ... تُحوِّل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات..."

وتابع سموه قائلا: "وبقيادة سموّه، وبرؤيته الطموحة وتوجيهاته الملهمة، نمضي معاً في رحلة تنموية هدفها سعادة شعبنا ولنصنع معاً من دبي نموذجاً عالمياً لمدن الغد".