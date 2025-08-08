من الإمارات إلى غزة.. أيادي الخير تمضي

في غزة، حيث الألم يُقيم، والحصار لا ينام، ينبض الأمل في قلوبٍ أنهكها التعب، أملٌ يأتي من بعيد، من أرضٍ لم تتخلّ يومًا عن قيمها، من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اختارت أن تكون صوتًا للخير ويدًا للنجدة متى ضاق الحال.

في مشهدٍ يعكس أسمى صور التضامن الإنساني، واصلت الإمارات إرسال قوافلها الإغاثية إلى قطاع غزة عبر البر والبحر والجو، حاملة على متنها مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ضرورية، لمساندة السكان في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، فدولة الإمارات عُرفت بأنها دولة تمدّ يدها لكل محتاج، أينما كان، تسمع وتُصغي وتلبي النداء دون تردد، حاملة رسالة سامية بأن الإنسانية لا تعرف حدودًا.

إمدادات عاجلة واستجابة سريعة جاءت من بلدٍ آمن أن العطاء مسؤولية أخلاقية وإنسانية، لا تقف عند حدود الجغرافيا ولا تحكمها المصالح، بل تنبع من قيم راسخة في ضمير القيادة والشعب.

ومن غزة، جاء الردّ مؤثرًا وصادقًا: "شكرًا محمد بن زايد.. شكرًا دولة الإمارات.. دولة العطاء والإنسانية."



هي كلمات امتنان، لكنها في الحقيقة شهادة اعتراف بدور دولة لم تتوقف يومًا عن دعم الشعوب المنكوبة والمكلومة في كل زمان ومكان.