منصور بن زايد يعزي في وفاة حمد بن جابر الهاملي

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى حميد بن راشد الهاملي، في وفاة ابن أخيه المغفور له حمد بن جابر راشد الهاملي، وذلك بمجلس الغدير في أبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى ابنَي الفقيد محمد وعبدالله.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.