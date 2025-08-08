الإمارات تُنفّذ الإنزال الجوي الـ 65 للمساعدات إلى غزة

واصلت دولة الإمارات إغاثة قطاع غزة عبر تنفيذ الإنزال الجوي للمساعدات رقم 65 ضمن عملية «طيور الخير»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة ألمانيا وبلجيكا، واستهدفت عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3» المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، حاملة على متن طائراتها مواد غذائية وإمدادات إنسانية تُمثّل شريان حياة للأسر المحتاجة، وارتفع إجمالي ما تم إنزاله جواً من المساعدات إلى أكثر من 3862 طناً، في ظل سعي دولة الإمارات إلى تقديم كل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، وبينما حلّقت الطائرات في السماء كانت القوافل تتحرك على الأرض، حيث أدخلت الإمارات، أمس، 21 شاحنة محمّلة بأكثر من 500 طن من المساعدات الغذائية عبر المعابر، في خطوة تعكس اتساع نطاق التحرك الإماراتي لدعم غزة من الجو والبر.