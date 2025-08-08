تطوير طرق بصناعية وتجارية البطائح في الشارقة بطول 7.4 كيلومترات

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروعاً لتطوير حزمة من الطرق الحيوية في منطقتَي البطائح الصناعية والتجارية، بإجمالي أطوال بلغ نحو 7.4 كيلومترات، وذلك ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في المناطق الحيوية، وتهيئة بيئة عمرانية واستثمارية متكاملة تخدم متطلبات الحاضر وتستشرف احتياجات المستقبل.

ويقع المشروع الجديد في منطقة البطائح على جانبي طريق البطائح - الفاية، إذ تقع المنطقة التجارية في الجهة الشرقية من الطريق، بينما تقع المنطقة الصناعية على الجهة الغربية، ما يجعل من المشروع محوراً مهماً لربط المنطقتين ببعضهما بعضاً من جهة، وربطهما أيضاً بالطريق الرئيس من جهة أخرى، وهو ما يسهل الدخول والخروج، ويوفر انسيابية أكبر لحركة المركبات والشاحنات.

وأكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الترابط الداخلي بين المنطقتين الصناعية والتجارية، وتحقيق مرونة أكبر في الحركة المرورية، مع دعم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال توفير شبكة طرق حديثة مصممة وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة، وبما يتماشى مع التطور العمراني والتوسع المتوقع في الأنشطة التجارية والصناعية خلال السنوات المقبلة.

وبيّن مدير الهيئة لشؤون الطرق، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، أن أعمال المشروع تضمنت تنفيذ شبكة طرق داخلية في المنطقة الصناعية بطول 5820 متراً، أحادية الاتجاه، صُممت بعناية لتحسين انسيابية الحركة، إضافة إلى تسهيل حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة التي ترتاد المنطقة، أما في المنطقة التجارية، فشملت الأعمال تنفيذ 720 متراً من الطرق أحادية الاتجاه، إلى جانب 900 متر من الطرق المزدوجة، جرى ربطها بميدان مركزي صمم خصيصاً لتنظيم حركة المرور، وتسهيل الانتقال بين مختلف المحاور.

ويتميز الطريق المزدوج في المنطقة التجارية بمقطع عرضي يتضمن مسارين بعرض 7.3 أمتار لكل اتجاه، إضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 4.6 أمتار، ما يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان لمستخدمي الطريق، مع مراعاة احتياجات التطوير المستقبلي.

كما شملت الأعمال حزمة من الخدمات النوعية، تمثلت في تنفيذ أكتاف للطرق بعرض 2.5 متر، مع تطبيق نظام تصريف لمياه الأمطار في المواقع المنخفضة باستخدام مصارف حصوية معزولة تضمن انسياب المياه ومنع تجمعها خلال موسم الأمطار، ما يعزز من كفاءة الطرق واستدامتها البيئية، إضافة إلى توفير قواعد للإنارة وما يصاحبها من أعمال مدنية لضمان إنارة الطرق من خلال الجهات المعنية، ما يسهم في رفع مستوى الأمان للمركبات والمشاة، ويحد من الحوادث الليلية.