شرطة أبوظبي تعزّز الوعي بمخاطر المخدرات

نظّمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين، محاضرة توعوية لموظفي بلدية العين وطلبة التدريب العملي، في قاعة الجاهلي بمبنى البلدية، ضمن جهودها للتوعية بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العميد طاهر غريب الظاهري، أن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي للعام الجاري، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأضرار التدخين والمخدرات، وإشراك فئات المجتمع كافة في دعم رسالة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.

واستعرضت المحاضرة، التي قدمها مدير إدارة مكافحة المخدرات – منطقة العين، العقيد الدكتور سالم عبيد العامري، أنواع المخدرات ومسببات الإدمان، والآثار النفسية والصحية والاجتماعية المترتبة على التعاطي، إلى جانب أساليب الوقاية وطرق التصدي لها من خلال الخطط والبرامج والحملات التوعوية، محذراً من أساليب الترويج للمخدرات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية والتواصل الإيجابي مع الأبناء، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول في الوقاية من هذه الآفة.