برنامج تدريبي للمواطنين في تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية

أطلقت أكاديمية الفضاء الوطنية برنامج التدريب في تصميم المهمات الفضائية وهندسة الأقمار الاصطناعية، بالشراكة مع مجموعة «إيدج».

ويهدف هذا البرنامج، الذي يقدم بالتعاون مع شركتَي «فضاء» و«بيكن رد» التابعتين لمجموعة «إيدج»، إلى بناء الجيل القادم من مهندسي الأقمار الاصطناعية، ومهندسي الأنظمة، وقادة المهمات في دولة الإمارات من خلال تدريب عملي على أنظمة المهمات الفضائية.

كما يُزود البرنامج المحترفين والباحثين والخريجين الإماراتيين بخبرات متخصصة في تصميم مهمات الأقمار الاصطناعية، وهندسة أنظمة الفضاء، وعمليات المهمات، ما يمكّنهم من دعم تنمية القدرات الفضائية لدولة الإمارات وتسريعها.

وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، المهندس سالم بطي القبيسي، في تصريحات إعلامية، أمس، إن إعداد الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية الوكالة لضمان استدامة قطاع الفضاء، مؤكداً التزامهم بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة وصقل مهاراتهم وفق أعلى المعايير الدولية لقيادة مبادرات ومهمات الفضاء المستقبلية بكفاءة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات محركاً عالمياً للابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي.

وأكد سعيهم من خلال أكاديمية الفضاء الوطنية، التي تعد أحد مشاريع الوكالة التحولية، والدورات التي تقدمها، إلى تطوير منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، وتلبي احتياجات سوق العمل، إذ تُعد هذه خطوة مهمة لدعم قدرة دولة الإمارات على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في مجموعة «إيدج»، وليد المسماري، إن نجاح دولة الإمارات وتميزها في مجال الفضاء، يعتمد على تنشئة جيل جديد من الإماراتيين ذوي المهارات التقنية العالية والمؤهلين لقيادة مهمات فضائية معقدة، موضحاً أن البرنامج لا يقدم المعرفة العالمية والخبرة العملية فقط، بل يعزز من التزام «إيدج» بدعم قطاع الفضاء الإماراتي من خلال تطوير القدرات على جميع المستويات.

ويعقد البرنامج، الذي يستمر على مدار 10 أسابيع من 16 سبتمبر إلى 20 نوفمبر 2025، في مقر وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، ومركز التدريب المتقدم التابع لشركة «بيكن رد»، ومرافق شركة «فضاء»، ويجمع بين التدريب التقني الشخصي والوحدات الدراسية عبر الإنترنت، بقيادة نخبة من خبراء الصناعة المحليين والدوليين.

وسيكتسب المشاركون خبرات عملية واسعة عبر خمس وحدات أساسية، تشمل تصميم المهمات الفضائية، وهندسة أنظمة الفضاء التطبيقية، والتحقق من أنظمة الفضاء، وعمليات المهمات الفضائية، ومشروع الحالة المركزية الذي يحاكي التخطيط والتصميم والتبرير الشامل لمهمة قمر اصطناعي حقيقية.

كما صُمم المنهج الدراسي لتقديم تدريب تقني معمّق من خلال العمل المخبري المباشر وتطبيقات المشاريع باستخدام أدوات وبرمجيات قياسية في هذا المجال، مع تعزيز الفهم الاستراتيجي للتخطيط التشغيلي من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا في الإمارات.

ويستهدف البرنامج، المتاح حصرياً لمواطني دولة الإمارات، المحترفين العاملين في مؤسسات حكومية أو خاصة في قطاع الفضاء، إضافة إلى الباحثين الأكاديميين في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، كما يرحّب البرنامج بطلبات الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو مؤهلات أعلى، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 25 أغسطس 2025.