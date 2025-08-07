"طرق دبي" تنفذ حلولاً سريعةً للمرور القادم من منطقة رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حلولاً مرورية سريعة للمرور القادم من منطقة رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، وقد شملت الأعمال توسعة حركة الالتفاف إلى اليمين للمركبات القادمة من منطقة رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، وذلك عبر زيادة عدد الحارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات. وسيسهم هذه التحسين المقرر إنجازه 10 أغسطس الجاري في رفع انسيابية الحركة المرورية بين منطقة رأس الخور الصناعية وند الشبا، وتسهيل حركة المركبات المتجهة إلى تقاطع شارع ميدان والمناطق المحيطة.

وتأتي هذه التحسينات في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات والتزامها الدائم لمواكبة التطور المتسارع والنمو السكاني والعمراني الذي تشهده إمارة دبي، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية وشبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز كفاءتها، وتقليل زمن التنقل، وخفض الكثافة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمرتادي الطريق.

وسيحقق هذا التحسين في زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاث مسارات للمركبات القادمة من منطقة رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، دوراً رئيساً في تعزيز تجربة التنقل للمركبات المتجهة نحو منطقة الخليج التجاري، وغدير الطير والقوز والصفا والمشاريع التطويرية المحيطة بتلك المناطق، وذلك عبر رفع سعة المركبات من 1800 مركبة إلى 2700 مركبة في الساعة بزيادة قدرها 30%. مما انعكس إيجاباً على تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام وزمن الانتظار عند التقاطع خلال ساعات الذروة.

وتنفذ الهيئة الحلول المرورية ضمن خطة استراتيجية يتم تحديثها بشكل دوري، ويتم تحديد الطرق المراد تطويرها، عبر الاستناد إلى 4 معطيات رئيسة يتم تحليلها بشكل آني، وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم، واقتراحات الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق من قبل فرق العمل لدى الهيئة.