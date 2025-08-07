رئيس الدولة يصل روسيا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء روسيا، طائرات عسكرية ترحيباً وتحية لسموه.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، وصافح مستقبليه من كبار المسؤولين.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعددا من كبار المسؤولين.