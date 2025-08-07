انكسار شدة الحرارة نهاية أغسطس

توقّع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، ظهور نجم سهيل مع نهاية أغسطس الجاري، إذ تنكسر معه شدة الحرارة وتتراجع درجات الحرارة.

وذكر أن «مرخيات القلائد» موسم معروف خصوصاً عند أهل البادية في آخر القيظ، وتبدأ مع طلوع نجمَي الكليبين في 11 أغسطس، وهي آخر فترات القيظ.

والقلائد جمع القلادة التي تعلّق على أعناق الإبل، وهذه ترتخي في هذه الأيام من شدة العطش والإجهاد في آخر القيظ من استمرار شدة الحرارة والجفاف طوال القيظ.

وقال: «(جرد السبايا) هي الخيل، والخيل تُترك وقت القيظ تستريح لشدة حرِّه، حتى إذا اعتدل الزمان جاء وقت العودة لاستخدامها للسباق أو التنزه أو الترحال، بعد أن أخذت حقها من الراحة»، وأوضح أن سبب التسمية هو أن هذه الأيام شديدة الحر، إذا صدرت فيها الناقة عن البئر مرتوية، فإنها لا تعود آخر النهار إلا وقد ضمر بطنها ورقبتها من العطش، وارتخت قلائدها المشدودة عليها، فنزلت إلى أسفل رقبتها.