شرطة أبوظبي و«التنمية الأسرية» تنظمان «ثبات ورماية»

نظمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة، وإدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فعالية «ثبات ورماية»، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وبمشاركة أعضاء نادي بركة الدار في العين، بحضور عدد من الضباط وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العميد سيف سعيد الشامسي، أن الفعالية تعكس حرص القيادة الرشيدة على رعاية كبار المواطنين ودعمهم، باعتبارهم فئة مهمة وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، وأكدت مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، وفاء محمد آل علي، أن رعاية كبار المواطنين وتمكينهم من المشاركة المجتمعية من أولويات المؤسسة، مشيرة إلى أن فعالية «ثبات ورماية» تجسد هذا التوجه من خلال إحياء رياضة تراثية أصيلة وتقديم تجربة تفاعلية تعزز مهاراتهم البدنية والذهنية، وتعكس روح التحدي والإيجابية لديهم، مثمنةً الشراكة البناءة مع شرطة أبوظبي ومستوى التنظيم والتفاعل في بيئة آمنة ومحفزة باستخدام أحدث التقنيات.