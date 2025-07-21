نقل عجمان تسجل ارتفاعاً في عدد رحلات سواري ليموزين بنسبة 25.34%

سجلت خدمة "سواري ليموزين" التابعة لهيئة النقل – عجمان نمواً ملحوظاً في الطلب خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الرحلات 24,415 رحلة، مقارنة بـ 19,479 رحلة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 25.34%، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من قبل الجمهور.

وفي هذا السياق، صرح أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في هيئة النقل – عجمان، ان هذا الارتفاع يعكس ثقة المستخدمين في جودة خدمات سواري ليموزين، ويؤكد نجاح الهيئة في توفير تجربة نقل فاخرة تلبي احتياجات فئة واسعة من المتعاملين، سواء من السكان أو الزوار.

و أضاف انه يتم العمل باستمرار على تطوير هذه الخدمة من خلال تحديث الأسطول، والارتقاء بمعايير الراحة والخصوصية، لتواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل الفاخر .

وتُعد خدمة "سواري ليموزين" خياراً مثالياً للراغبين في تجربة نقل راقية، حيث تتنوع مركباتها لتشمل مركبات فارهة يقودها سائقون محترفون. وتوفر الخدمة إمكانية الحجز بسهولة عبر تطبيق كريم أو من خلال الاتصال على الرقم 80070، إلى جانب الالتزام بالصيانة الدورية لضمان السلامة وجودة الأداء.

وتواصل الهيئة جهودها في التوسع المدروس لخدماتها ، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل في الإمارة، لتلبية احتياجات مختلف الفئات، ودعم رؤية عجمان في تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل تخدم المجتمع وتُعزز جودة الحياة.