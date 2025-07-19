إغلاق «كافتيريا كوكوبونا» بأبوظبي لخطورتها على الصحة العامة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كافتيريا كوكوبونا» في أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية (CN-3952783) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، لخطورتها على الصحة العامة.

وبينت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والتزام جميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري، للتأكد من امتثالها الاشتراطات، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية.