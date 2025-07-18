حمدان بن محمد.. قيادة استثنائية ترسم المستقبل بثبات وثقة

عام حافل بالعمل والإنجازات مرّ على تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مهام منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، ففي ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - بمباركة واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مهام منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إعلان سموه انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى التشكيل الجديد للحكومة: «حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ويكون مساهماً رئيسياً في صياغة مستقبل دولة الإمارات، بإذن الله».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في شكره للقيادة الرشيدة: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الثقة الغالية والتكليف، ونجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى راية الاتحاد خفاقة، وأن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل صون مكتسباتنا التنموية وبناء مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا.. ونسأل الله التوفيق والسداد».

وحظي إعلان تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وزارة الدفاع في حكومة دولة الإمارات، بترحيب واسع النطاق بين المواطنين، إذ يمثل تعيين سموه وزيراً للدفاع إضافة كبيرة لحكومة الإمارات، ويعكس حجم الثقة الكبيرة التي وضعتها القيادة الرشيدة في شخص سموه، الذي يتمتع بباع طويل في القدرة والريادة وحسن القيادة، وتلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دراسته بمدرسة راشد في دبي قبل التوجه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج عام 2001 في أكاديمية «ساند هيرست» العسكرية الملكية، وهي إحدى أعرق الكليات العسكرية في العالم، وإضافة إلى دراساته العسكرية حصل سموه على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في أرقى الجامعات العالمية.

الأرقام تتحدث

وبلغ إجمالي الأنشطة التي باشرها سموّه، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الجاري، 131 نشاطاً اتحادياً، توزعت بين 33 نشاطاً متعلقاً بوزارة الدفاع، و98 نشاطاً اتحادياً رسمياً متنوعاً، منها ست زيارات دولية.

قدرات قيادية فريدة

ونهل سموه مهارات القيادة والإدارة الحكومية على أرض الواقع من مَعين والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حضور مجلس والده ومرافقته في جولاته المختلفة، ما أكسب سموه مهارات وقدرات نوعية جمة في فنون القيادة، حتى أصبح فارس الميادين كلها، وترسخت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكانة رفيعة كقائد يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، وسمات التواضع والبساطة والكرم، ما أكسبه منزلة متميزة في قلوب أبناء الوطن، وقد حرص سموه دوماً على متابعة قضايا الناس وهمومهم والتواصل المباشر معهم، كما حرص على الالتقاء بهم من دون حواجز أو قيود، مشكّلاً نموذجاً يُحتذى في القيادة، ومجسداً المعنى الحقيقي للقائد الذي يعزز روح الفريق.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ توليه وزارة الدفاع، على إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوقوف على جاهزية قواتنا المسلحة، مؤكداً سموّه مواصلة دولة الإمارات الاستثمار في تطوير منظومتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها الاستراتيجية، بما يواكب التطورات العالمية.

أول زيارة لـ «الدفاع»

وأجرى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 22 يوليو الماضي، أول زيارة لوزارة الدفاع بعد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وقال سموه، خلال الزيارة ولقائه قيادات الوزارة والقوات المسلحة وكبار الضباط، إن «تطور المؤسسة العسكرية ومنظومتها تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ عقود، كان ولايزال يُضرب به المثل في قوة التنظيم والكفاءة عالمياً، وسنواصل هذه المهمة لحماية وصون مكتسبات الوطن وتحقيق تطلعات القيادة»، كما أكد سموه أن «حماية وحدة الاتحاد وكيان الاتحاد وتراب الاتحاد مهمة مقدسة، وأتشرف بأن أكون جزءاً من هذه المهمة، ونثمن بكل تقدير وعرفان كل الجهود التي تركت بصمة بارزة ولاتزال لحماية الوطن».

الرؤية النافذة للقائد

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة سموّه إلى مدينة زايد العسكرية في أبوظبي، في يناير الماضي، برؤيته النافذة وقدرته على قراءة الواقع واستشراف آفاق المستقبل، أن المؤسسة العسكرية الإماراتية تضطلع بدور رئيس كحصن منيع يصون مكتسبات الوطن، ودرع متينة تحمي إنجازاته وتحفظ عليه مقدراته.

قائد ميداني

وشارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس الماضي، خلال شهر رمضان المبارك، طعام الإفطار مع فِرَق حرس الحدود بمنطقة حتا في إمارة دبي، بعد جولة التقى خلالها عدداً من عناصر دوريات حرس الحدود أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، متبادلاً معهم التهاني بقدوم الشهر الفضيل.

وشارك سموّه أيضاً طعام الإفطار مع مجندي الخدمة الوطنية بمركز تدريب سويحان في أبوظبي، وزار سموه، في سبتمبر الماضي، المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين أصيبوا في حادث أثناء أداء الواجب بالدولة، حيث اطمأن سموه خلال الزيارة على حالتهم وأوضاعهم الصحية وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتمنى لهم الشفاء العاجل، كما زار سموه قيادة قوات الاحتياط بأبوظبي، في أبريل الماضي، حيث اطلع على جاهزيتها وإنجازاتها المتميزة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

قائد التطور

ودشّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في فبراير الماضي، زورق «كورفيت الإمارات» (P111)، الذي تم تصميمه وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية، وأكد سموّه خلال التدشين أن إطلاق «كورفيت الإمارات» (P111) يعكس التزام القوات البحرية تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز إمكاناتها لحماية مياه الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

القوات الجوية

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو الماضي، ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك «عَلَم الصحراء 10»، الذي أقيم على أرض الدولة بمشاركة نخبة من القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، في تجسيد حي للتعاون العسكري الدولي وتبادل الخبرات في بيئة عمليات واقعية.

وأكد سموّه خلال زيارة قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي، في مايو الماضي، أن القوات المسلحة بوحداتها كافة تقدم دائماً النموذج المشرف للانضباط والكفاءة الميدانية، بأداء يتسم بأعلى مستويات الاحترافية، والعمل الدؤوب على تطوير القدرات الذاتية والسعي لامتلاك أحدث الوسائل وأكثرها فاعلية، بما يمكنها من تحقيق التفوق الميداني في الأوقات كافة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس الماضي، على التكتيكات العسكرية وأساليب التأقلم مع التضاريس الجبلية التي تعتمدها كتيبة المشاة الجبلية 11 في تنفيذ مهامها.

وخاض سموه إلى جانب أفراد الكتيبة تدريبات تحاكي العمليات العسكرية في المناطق الوعرة، حيث تسلق الجبال برفقتهم، مجسداً روح القيادة الميدانية والقرب من منتسبي القوات المسلحة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضور سموه حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، بمعسكر بومريخة في أبوظبي، أن «قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة واحدة كان له عظيم الأثر في ترسيخ ركائز تفوّق قواتنا المسلحة، وترسيخ قدرتها على الذود عن الوطن ومنجزاته، وحفظ أمنه وحماية مكتسباته، لتبقى راية الوطن عالية شامخة في سماء العزة والكرامة».

تخريج دورات

وشهد سموه، في مايو الماضي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين الـ43 في كلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين، وشهد سموه أيضاً حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ34 المشتركة، الذي أُقيم برعاية سموّه في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي، كما شهد سموّه، في يونيو الماضي، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارتي الدفاع والرياضة، بهدف دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية، وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة.

«آيدكس 2025»

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في فبراير الماضي، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» بمشاركة واسعة من الشركات العالمية وكبار القادة العسكريين وصنَّاع القرار في قطاع الدفاع.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ توليه وزارة الدفاع، عدداً من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين في الدول الشقيقة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على التعاون البناء والانفتاح مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

والتقى سموّه، في فبراير الماضي، الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» مع انطلاق دورته الـ17 في أبوظبي.

كما التقى سموه وزير الدفاع في ماليزيا، محمد خالد نور الدين، ووزير الدفاع الكازاخستاني رسلان جاكسيليكوف، كلاً على حدة.

زيارات خارجية

وقام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعدد من الزيارات الخارجية المهمة إلى عدد من الدول الشقيقة، حيث زار سموه الهند، في أبريل الماضي، والتقى رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، في نيودلهي، كما قام سموه، في مايو الماضي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث التقى خلالها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأجرى مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وزار سموه، في أكتوبر الماضي، دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبله صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الصعد.

• 131 نشاطاً اتحادياً

• 33 نشاطاً متعلقاً بوزارة الدفاع

• 98 نشاطاً إتحادياً رسمياً

• 6 زيارات دولية