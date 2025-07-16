تحديث نظام اختيار واعتماد حملات الحج

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إطلاق نظام جديد لاختيار الحملات المعتمدة للموسم المقبل، وفق معايير وشروط محددة، تضمن تقديم الخدمات بصورة حضارية مرضية لحجاج دولة الإمارات، في إطار استعداداتها لموسم حج 1447هـ/ 2026م.

وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يأتي في سياق مبادراتها وحرصها على تطوير منظومة الحج، وتعزيز روح التنافسية التي تسهم في جودة التنظيم والتزام المواعيد المعتمدة في إجراءات الحج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن داخل الدولة وخارجها، ونظمت الهيئة مجلساً تنسيقياً مع حملات الحج والعمرة عرّفت خلاله أصحاب الحملات بالنظام الجديد الذي يستند إلى شروط ومعايير عدة، من أهمها نتائج تقييم الأداء في موسم الحج السابق 1446هـ/ 2025م، وأوضحت أن النظام المطور يهدف إلى اختيار أفضل الحملات التي تقدم خدمات متميزة وبرامج متنوعة تراعي مختلف فئات الحجاج، مع ضمان التوازن بين الجودة والكلفة، كما يركز النظام على القوة الإدارية للحملة وإمكاناتها المالية اللازمة لضمان قدرة الحملة على تنفيذ خدماتها وفق الجدول الزمني المعتمد لموسم حج 1447هـ/2026م.