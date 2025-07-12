شرطة دبي تستضيف «كشك السعادة» لذوي متلازمة داون

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، في مقرها «كشك السعادة» لذوي متلازمة داون، الذي يُديره طلبة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون للضيافة، إحدى مبادرات جمعية الإمارات لمتلازمة داون ومشاريعها المستدامة، وذلك في إطار جهودها لتدريب وتأهيل ذوي متلازمة داون، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم، وتسليط الضوء على إسهاماتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري: «شرطة دبي تلتزم بدورها المجتمعي في دعم وتمكين أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، بمن فيهم فئة متلازمة داون. نؤمن بأن دعم أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والخاصة، في سبيل بناء مجتمع متسامح ومتكافئ».

وعبّـرت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الدكتورة منال جعرور، عن عميق شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة دبي، على إتاحة الفرصة لذوي متلازمة داون، للمشاركة في تمكينهم ودمجهم. وأضافت: «إن المشروع في مرحلته الأولى حقق أهدافه الرامية إلى تقديم تدريب متخصص في برنامج هو الأول بالدولة في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وتكييف ثلاثة مساقات تناسب قدراتهم وتُمكنهم وتوظفهم، إضافة إلى إطلاق خط الإنتاج الأول وتسجيل الأكاديمية للعلامة التجارية والهوية البصرية، وأخذ كل التراخيص اللازمة للانطلاق بخطى مدروسة والتوسع في هذا المشروع». ويُدار «كشك السعادة» بأيدي أصحاب متلازمة داون الذين عرضوا مهاراتهم في صناعة القهوة، وإعداد منتجات وحلويات متنوعة، وشرعوا في بيع المنتجات وسط أجواء من الفخر والبهجة والدعم المجتمعي الكبير.