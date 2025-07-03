يمتد حتى 10 أغسطس المقبل
بدء "جمرة القيظ" .. أشد المواسم حرارة وجفافاً
أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن موسم "جمرة القيظ " في الإمارات، يبدأ فجر الثالث من يوليو مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي، موضحاً أن موسم جمرة القيظ يعتبر ثاني مواسم القيظ ، و أشدها حرارة و جفافا، و يمتد من 3 يوليو الى 10 أغسطس .
وقال إن فترة " جمرة القيظ" تعتبر هي الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية حيث يشتد الجفاف و رياح السموم وهي شديدة الحرارة و الجفاف ، وهي منتصف القيظ و غاية الحر و الجفاف في عموم الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية لتتجاوز 50 درجة مئوية مع هواء جاف و ساخن ( السموم) .
وشرح أن هذا الموسم يتسم بشدة لسع اشعة الشمس وشدة الرمضاء وحرارة الأرض و تتوقد الأرض الصلبة التي قد تتجاوز درجة حرارة الهواء 50 درجة مئوية في العمق الصحراوي ، فيما تتجاوز حرارة الأسطح الصلبة من الارض المعارضة للشمس المباشرة خلال فترة جمرة القيظ 65 درجة مئوية، و قد يتشكل السراب و الدوامات الغبارية .
وتقول العرب "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الضباء "أي توقدت الأرض الصلبة واختبأت الضباء في أوكارها" ، و تخرج فيها الضبان من شدة الحر وتنشط حركة الأفاعي و الجرابيع خلال الليل.
كما تستمر "وغرات القيظ" بالتناوب وهي موجات الحر حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 3 درجات مئوية تستمر لمدة يومين على الاقل ، وتتميّز «وغرات القيظ» بشدة الحرّ والجفاف، ومن أهم «الوغرات» التي عدّدتها العرب وهي :
"وغرة الثريا" : تمتد من 7 يونيو حتى 2 يوليو، مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران.
"وغرة الجوزاء" : تمتد من 3 - 28 يوليو، مع طلوع نجمي الجوزاء الهقعة والهنعة.
"وغرة المرزم" أو "وغرة الشعرى" : تمتد من 29 يوليو حتى 10 أغسطس، مع طلوع نجمي الذراع او نجم المرزم.
"وغرة سهيل" : تمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر، مع طلوع نجوم الكليبين و سهيل او نجمي النثرة والطرف.
وذكر الجروان أن نجوم مجموعة " الجوزاء " هي من اجمل المجموعات النجمية في السماء، تعترض جوز السماء او منتصفها و لهذا اطلقت عليها العرب الجوزاء و هي ( الصياد ) عند الإغريق .
و أول نجوم الجوزاء هي " الهقعة" أو الجوزاء الأولى، وطلوعها فجر في 3 يوليو ، أما ثاني نجوم الجوزاء هي " الهنعة" او الجوزاء الثانية، وطلوعها فجر في 16 يوليو ، ثم يكون النجم الأخير من نجوم موسم "جمرة القيظ" وهو نجم المرزم او "الذراع" الذي يطلع فجر 29 يوليو ، و هو الشعرى اليمانية المع نجوم السماء. و ينتهي موسم جمرة القيظ في 11 أغسطس بطلوع نجوم الكليبين أو "النثرة" لتبدأ حينها آخر مواسم القيظ و وقت الحرارة العالية المشبعة بالرطوبة المرتفعة وأجواء مجهدة أطلق عليها العرب " الوعكة" .
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