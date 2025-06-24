محمد بن راشد: شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن شكره لموظفي الحكومة في الإمارات، ولكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسة وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته، وأشار سموه إلى ستة عقود قضاها في هذا المجال، رأى خلالها أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الخدمة العامة» الذي أقرته الأمم المتحدة في 23 يونيو من كل عام: «أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام (يوم الخدمة العامة).. تقديراً فيه لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس.. وعبر ستة عقود تقريباً قضيتها في هذا المجال.. رأيت أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس.. وتوفير خدمات الصحة.. والتعليم.. والسكن.. والكهرباء والماء.. والتشريعات من أجل توفير بيئة ينمو فيها الإنسان.. ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته».

وأضاف سموه: «شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا اليوم.. وكل يوم.. وشكراً لكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسية وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته».

محمد بن راشد:

• شكراً لكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسية وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته.