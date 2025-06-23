آمنة البلوشي «سائقة دورية» مثالية في شرطة دبي

تمكنت الرقيب، آمنة راشد البلوشي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، التي تعمل قائد دورية أمنية، والأم لسبعة أبناء بينهم ثلاثة توائم، من ضرب أروع الأمثلة في الالتزام والانضباط والتميّز المهني، وذلك بالحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث المرورية أثناء قيادة الدورية بشكل يومي أو أثناء استعمال سيارتها الشخصية، ما أسهم في اختيارها للتكريم في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة، التي نظّمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم - جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.

وجاء اختيار آمنة البلوشي للتكريم بعد أن استطاعت، خلال أربع سنوات من قيادتها للدورية الأمنية في منطقة اختصاص بر دبي، الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث أو المخالفات المرورية، وإثبات التزام عالٍ في مهارة القيادة للدورية الأمنية.

ولفتت (آمنة) الأنظار بكونها امرأة ضمن المُكرمين في جائزة «قيادة الدوريات والسيارات» التابعة لشرطة دبي، إذ يكتسحها الرجال، نظراً إلى ما تتطلبه من قواعد صارمة والتزام عالٍ بقواعد السير والمرور في الشوارع والطرقات، ودقة في التعامل مع ظروف الطريق المُختلفة.

وقالت البلوشي: «منذ أن توليت العمل على قيادة الدورية الأمنية في منطقة اختصاص بر دبي، وإعطائي الثقة من قبل رؤسائي في العمل لم أسجل حادث سير، وهذا نابع من التدريب المستمر، وحبي الشخصي للقيادة والعمل الشرطي الميداني».

وأشارت إلى أنها أحبت العمل في قيادة الدورية الشرطية، نظراً إلى شغفها بالقيادة، ولما تشاهده من تجاوب وتشجيع اجتماعي من مختلف أفراد المجتمع الذين تقابلهم وتتعامل معهم، مبينة أنها تلمس دائماً خلال تنقلاتها الميدانية سعادة الناس عند مشاهدتهم امرأة تقود دورية، وتتعامل مع بلاغاتهم.

وتباشر (آمنة) عملها يومياً، حيث تتجه إلى مقر عملها، وتستلم الدورية وتنتقل إلى منطقة اختصاص بر دبي، وقالت: «أشعر خلال عملي في شرطة دبي بأنني أخدم وطني وأخدم الناس، وهذا ما يسعدني، خصوصاً أن طبيعة عملي ميدانية وقريبة منهم».

و(آمنة) أم لسبعة أبناء، بينهم ثلاثة توائم، تراوح أعمار أبنائها بين عامين و17 عاماً، وتمكنت من خلق توازن بين حياتها المهنية والأسرية. وأضافت: «أحرص على حياتي الأسرية، وعند عودتي أعمل على إعداد الطعام وتدريس أبنائي وبناتي، ومتابعة احتياجاتهم المدرسية ودرجاتهم العلمية في مختلف المراحل، وأنا فخورة بعملي في شرطة دبي وبواجبي الأسري تجاه أبنائي وعائلتي».

والتحقت آمنة البلوشي بالعمل لدى القيادة العامة لشرطة دبي عام 2007، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.