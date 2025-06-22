3 أخطاء تعرض منازل المسافرين للسرقة

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من التهاون في حماية المنازل خلال موسم الإجازات، مؤكدة أن غياب الاحتياطات الأمنية البسيطة يجعل المنزل «هدفاً سهلاً» للصوص.

وأكدت أن هناك ثلاثة أخطاء تعرض منازل المسافرين للسرقة، مشيرة إلى غياب أنظمة المراقبة الأمنية، وعدم استخدام أقفال ذكية مقاومة للكسر، وغياب أي حركة أو زيارات دورية من أشخاص موثوقين، لأن ذلك يعطي انطباعاً بأن المنزل مهجور لفترة.

وأطلقت الشرطة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة توعوية تحت شعار «كيف تحمي منزلك من السرقة؟».

وحددت خطوات وقائية أساسية لمن يعتزم السفر خلال الصيف، تبدأ بالتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، ووضع المركبة في مرآب مغلق داخل المنزل، لحمايتها من العبث أو السرقة، وتوصية الأقارب أو الجيران الموثوقين بتفقد المنزل بشكل منتظم، واستخدام أنظمة الإضاءة المؤقتة - التي تُفعل تلقائياً خلال الليل - بما يعطي انطباعاً بوجود حركة داخل المنزل، إلى جانب استخدام أنظمة الأمان الذكية، المرتبطة بالهاتف، إذ تتيح التحكم عن بعد بالأبواب والنوافذ، فضلاً عن مراقبة المكان بالصوت والصورة في أي وقت.

وأوصت بوضع المقتنيات الثمينة في أماكن آمنة خارج المنزل، كالبنوك أو الخزائن المؤمنة، مع فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وإغلاق الغاز، تفادياً لوقوع حرائق بسبب خلل فني أو تماس كهربائي خلال فترة الغياب.

وأشارت إلى أن جرائم سرقة المنازل تزداد خلال موسم الصيف، نظراً لسفر العائلات، حيث يجد ضعاف النفوس فرصة للدخول إلى المساكن والاستيلاء على محتوياتها، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، حفاظاً على سلامة ممتلكاتهم.