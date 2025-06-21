«مكان» مبادرة لتشجيع عمل المواطنين بالسياحة

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، خولة عبداللطيف الحمادي، حلاً مجتمعياً لتعزيز الأنشطة السياحية بالدولة وتعريف السائحين بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، عبر تطبيق «مكان» الذي يتيح مجموعة واسعة من الخيارات أمام السائحين للإقامة في المنازل التقليدية أو المزارع، ما يسمح للضيوف بتجربة ثقافة وعادات مختلفة.

وتفصيلاً، يُعد «مكان» تطبيقاً يسمح للضيوف بحجز إقامة في المنازل والمزارع الإماراتية التقليدية. ويوفّر التطبيق للمقيمين والسيّاح فرصة لحجز تجربة أصيلة وتعليمية بسلاسة، وتسهيل الإجراءات للإماراتيين الذين يحرصون على مشاركة ثقافتهم ومنازلهم مع الضيوف. وفازت الحمادي من خلال مبادرتها بالمركز الأول في مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت» (UNIVATE)، التي تنظمها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، لتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي في الإمارة.

ويشجع التطبيق المزيد من مواطني الدولة على الإقبال على العمل بالمجال السياحي، وزيادة الوعي بالهوية التراثية والثقافية لدولة الإمارات، عبر توفير فرصة للتفاعل مع السكان المحليين والتعرف إلى ثقافتهم عن قرب، حيث يتميز أصحاب هذه البيوت بتقديم تجربة إقامة مريحة وودية يسعون من خلالها إلى تعريف ضيوفهم بالتراث الإماراتي الثري والعادات الاجتماعية، ونمط الحياة والمناسبات، والفنون الشعبية، واللباس، والمأكولات. وتركز المبادرة على تشجيع السياحة التراثية ودعم التنمية المستدامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل، إذ يمكن استخدام المنازل التقليدية والتراثية كأداة تسويقية فعالة لجذب السياح عبر تنويع المنتجات السياحية، وجعلها أكثر جاذبية.