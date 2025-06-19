الإمارات تعزّز الشراكة مع ألمانيا في مجالات العلوم والتقنيات الناشئة

اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، زيارة ناجحة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى خلالها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة، إضافة إلى دفع التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة إلى آفاق جديدة.

وبدأت الجولة في برلين من خلال المشاركة في معرض جيتكس أوروبا، تلتها اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن الحكومة الألمانية.

والتقى عمران شرف بوزير الشؤون الرقمية وتحديث الدولة الاتحادي، الدكتور كارستن ويلدبرغر، وسكرتير الدولة البرلماني لوزير البحث والتكنولوجيا والفضاء، الدكتورة سيلكه لاونرت، وسكرتيرة الدولة والمفوضة الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والطاقة في برلين، جيتا كونيمان، وشارك الوفد في مائدة مستديرة نظمتها منظمة «نو موف» التي تُعد من المنظمات الألمانية الرائدة المعنية بتعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وزار الوفد شركة ميرانتكس، إضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية.

وشارك عمران شرف في جلسة حوارية في مؤتمر «TECH25» التي أقيمت في هايلبرون، حيث جرى بحث مستقبل التقنيات المتقدمة مع قادة الصناعة والمبتكرين، وواصل الوفد عقد لقاءات ثنائية مع جهات حكومية عدة في شتوتغارت.

وشملت الزيارة عقد اجتماعات مع وزير المالية، دانيال باياز، ورئيس مجلس إدارة شركة «DM»، كريستوف فيرنر.

وأكد الوفد، خلال الزيارة، أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الابتكار، وحماية أمن التكنولوجيا العالمي، ودفع التقدم الجماعي في مجالات البحث والتطوير.

ضم الوفد كلاً من سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أحمد العطار، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، راشد الطنيجي، ومستشارة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، نوف الهاملي، إلى جانب ممثلين آخرين من وزارة الخارجية ومجموعة «إيدج».