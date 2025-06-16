طرق دبي تقلص خدمات ترخيص المركبات بنسبة 74% من 54 إلى 14 خدمة فقط

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تقليص ودمج خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، من 54 خدمة إلى 14 خدمة فقط، وبنسبة إنجاز بلغت 74%، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير تجربة خدمات رقمية موحدة متكاملة سهلة وآمنة تعزز سعادة المتعاملين، وتتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة "الخدمات الشاملة 360"، والتي تُمثل رؤية جديدة ومتكاملة صُممت بمنهجية متكاملة لتركز على المجالات الرئيسية وتساهم بكفاءة في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية نحو تقديم خدمات متكاملة سلسة واستباقية ومخصصة، تلبّي التطلعات وتواكب الاحتياجات المتزايدة، وتتكامل مع إطلاق العديد من الخدمات على تطبيق دبي المشترك (دبي الآن)، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتكامل مع المنصات الحكومية الأخرى".

وأكدت الهيئة سعيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها في جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام والمبتكر وتعزيز مكانة دبي في الارتقاء في تقديم خدمات حكومية متميزة لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

وأضاف محبوب: " تشكل المبادرة خطوة إيجابية ساعدت في إعادة هندسة الخدمات التي تقدَّم للمتعاملين إذ تساعد على تسهِّيل رحلتهم خلال التقديم إليها عبر طرق مختصرة وسهلة، وتقليص عدد الخطوات والزيارات المطلوبة لإنجازها، إلى جانب تسريع عملية إجرائها، وبما يتوافق وحرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ للمتعاملين، أفراداً ومؤسسات، ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تقديم الخدمات".

وأستطرد محبوب، قائلاً: "ترتكز المبادرة على توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير خدمات ترخيص المركبات وتقليص الخطوات والمتطلبات أيضاً، بحيث تمت الاستعانة باعتماد التوقيع الإلكتروني من خلال الهوية الرقمية "UAE Pass"، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحّد يشمل مالكي المركبات، السائقين، ومستخدمي وسائل النقل العام".

ومن أهم خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، والتي تم دمجها لتقديم خدمات أفضل، خدمة "طلب إصدار شهادة ترخيص مركبة"، حيث كان عدد الخدمات التي تتم في السابق بموجبها استخراج الشهادة، 13 شهادة منفصلة، ليتم دمجها في إجراء واحد، كما تم تعديل بعض مسميات الخدمات ودمج 6 خدمات تابعة للتصدير والتسفير لتصبح خدمة واحدة فقط تقدَّم تحت مسمى خدمة "إلغاء تسجيل مركبة".