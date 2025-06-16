محمد بن راشد: هدفنا حكومة بلا تعقيد

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات .. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة .. أكثر سرعة .. وأكثر تأثيراً .."

‏وأضاف سموه قائلا: "في المرحلة الأولى .. اختصرنا أكثر من 70٪ من وقت تقديم الخدمات .. وألغينا أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري .. ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت ..".

‏وأكد سموه:"نشكر أكثر من 30 جهة حكومية و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية.."

‏وتابع سموه: "واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز .. ونكثف الجهود .. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية ..".

واختتم سموه قائلا: "هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار .. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس."