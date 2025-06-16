محمد بن راشد: مسيرة النمو الاقتصادي بقيادة محمد بن زايد تحقق نجاحات استثنائية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم.. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي».

وأضاف سموّه: «مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 .. سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر)، الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5%».

وأكد سموّه «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية.. واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

استمرار النمو القياسي

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 مارس الماضيين، استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 835 مليار درهم، بنمو 18.6% مقارنة بالربع الأول من 2024.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي مقارنة بالربع الأول من 2024- وبنسبة 15.7% على أساس ربعي، أي مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، تجاوزت إسهامات الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.

وفيما حققت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% مقارنة بالربع الأول من 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأخير من 2024، لتبلغ 468.6 مليار درهم.

كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول من 2025 بنمو 20.2% وبقية الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع المملكة العربية السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.

محمد بن راشد:

• مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031.. سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر).

• واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله.. وجهود آلاف فِرَق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• %75.5 إسهام القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني.

• %41 نمو صادرات الإمارات غير النفطية على أساس سنوي.

أبرز بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول

• الصادرات غير النفطية واصلت تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة، مسجلة 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو 40.7% على أساس سنوي، و15.7% على أساس ربعي.

• للمرة الأولى في تاريخ الدولة، تجاوزت إسهامات الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بعد نموها القوي في الربع الأول من 2025 على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.

• عمليات إعادة التصدير سجلت ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وصولاً إلى 189.1 مليار درهم.

• الواردات زادت 17.2% على أساس سنوي، وانخفضت 1.7% مقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.